Auto es consumido por las voraces llamas

Momentos de tensión y frustración vivió el conductor de un vehículo que terminó como pérdida total luego de ser consumido por el fuego, la tarde del sábado en una de las vías del municipio de Jiquipilas.

Aunque no hay una versión oficial, se cree que una posible falla en el sistema eléctrico habría derivado en el siniestro.

Incendio

Trascendió que minutos después del mediodía, usuarios de la autopista sobre el tramo Jiquipilas-Arriaga habrían informado a la caseta de cobro acerca de una unidad sedán que emanaba humo del interior, comentando el posible riesgo para los pasajeros.

Tras lo anterior, al ser informado el personal de peaje este solicitó el apoyo al número de emergencias, señalando que sobre el kilómetro 42 de la vía de cuota se necesitaba la atención para sofocar las voraces llamas que envolvían al automóvil, del cual desconocían tipo y modelo, al igual que el número de personas que viajaban a bordo.

Al parecer era un taxi

Versiones extraoficiales refirieron que pertenecía al servicio público en modalidad de taxi de la ruta Tapachula-Tuxtla Gutiérrez, el cual se dirigía a la capital cuando de repente empezó a quemarse. Por suerte, los pasajeros y el chofer tuvieron tiempo de descender y retirar rápidamente sus pertenencias.

Por último, el personal de Protección Civil de Jiquipilas al constituirse encontró calcinado casi en su totalidad el sedán, por lo que esparcieron agua para enfriar la carrocería.

Posteriormente lo retiraron mediante el apoyo del personal de la Guardia Nacional y resguardaron a los afectados.