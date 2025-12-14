Auto queda volcado en carretera a Tzimol

Un automovilista que transitaba sobre la carretera estatal del tramo Comitán-Tzimol, durante las últimas horas de la noche del viernes, se accidentó y volcó, lo que dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue cerca de las 21:30 horas que ocurrió el percance a la altura del kilómetro 4, en la primera curva sobre la vía que comunica al municipio de Tzimol.

Llantas para arriba

Sobre la carretera circulaba un automovilista a bordo de un Nissan March de color blanco cuando perdió el control al llegar a una curva —se presume que fue por falta de precaución y el exceso de velocidad— por lo que terminó Posteriormente, chocó contra el paredón para después terminar sobre el toldo con las llantas hacia arriba.

Automovilistas que presenciaron el accidente dieron aviso al número de emergencias 911, lo que hizo que en minutos llegaran ambulancias del Sistema de Protección Civil Municipal y patrullas de la Guardia Vial Estatal para atender la emergencia.

Al llegar al lugar del percance, los cuerpos de emergencia encontraron abandonado el vehículo siniestrado, así que se presume que el conductor salió ileso y se dio a la fuga.

Fueron agentes de la Guardia Vial Estatal que llevó a cabo los peritajes y ordenó a trabajadores del servicio de grúas el rescate del automóvil para ser remolcado al corralón, a fin de deslindar responsabilidades en las próximas horas.