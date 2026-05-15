Auto y camión colisionan por una falla mecánica

Un aparatoso accidente de tránsito dejó como saldo daños materiales valuados en miles de pesos y una persona del sexo femenino lesionada, esto sobre el libramiento Norte Oriente, a la altura del puente vehicular Las Palmas, en la capital chiapaneca antes de la medianoche del jueves.

El percance fue reportado alrededor de las 23:00 horas a los números de emergencias, lo que movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio hacia la zona.

Al arribar al sitio, las autoridades localizaron un camión de carga y un automóvil particular con severos daños, además de una mujer contusionada, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos.

Percance

De acuerdo con información oficial, el camión circulaba de oriente a poniente sobre el carril de alta velocidad cuando presuntamente tuvo una falla mecánica, provocando que el chofer perdiera el control y se estampara contra la estructura del puente vehicular Las Palmas.

Tras el choque, la pesada unidad salió proyectada hacia el carril contrario y las llantas delanteras se desprendieron, impactando contra un automóvil particular que transitaba por la misma vía.

Paramédicos de Protección Civil Municipal brindaron atención prehospitalaria a la afectada que viajaba en la unidad particular; sin embargo, las lesiones que presentaba no requerían de traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal realizaron las diligencias correspondientes, mientras que peritos de Tránsito llevaron a cabo el peritaje para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Restablecen vialidad

Las labores de retiro de la unidad y limpieza de la vialidad, debido al derrame de aceite y combustible, se prolongaron por más de cuatro horas.

Finalmente, durante la mañana del jueves la circulación fue restablecida sin restricción alguna.