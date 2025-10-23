Autobús le corta el paso a lujoso Audi

Solo daños materiales considerados en varios miles de pesos dejó choque en el centro de Tapachula, cuando un autobús de pasajeros produjo un corte de circulación para ingresar a la terminal de la empresa Titanium.

Se indicó que la unidad se desplazaba de poniente a oriente sobre la 17.ª calle Oriente y al llegar a la 1.ª avenida Norte, donde su conductor al parecer no se percató de la circulación de una camioneta Audi, en su carril izquierdo, resultando el corte de circulación.

Consecuencia de ello se dio el impacto, que afortunadamente no dejó a personas lesionadas, aunque sí daños materiales por varios miles de pesos.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves, generando caos vehicular en la zona ya que se cerraron los carriles de circulación en esa esquina.

Personal de la Guardia Estatal de Vialidad procedió a iniciar las investigaciones relacionadas con el percance y deslindar las responsabilidades.

Se dijo que la falta de previsión del conductor del transporte público fue lo que provocó el corte de circulación y se diera el impacto.

Por ello, las autoridades recomiendan a los choferes de unidades de pasajeros extremar precauciones y respetar las señales de vialidad.