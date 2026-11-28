Momentos de angustia vivieron pasajeros de un autobús de la línea OCC, luego de que la unidad terminara fuera de la carretera durante la madrugada del viernes cuando cubría la ruta Tuxtla Gutiérrez-Tapachula.

El percance dejó varios usuarios lesionados, entre ellos, personas que viajaban con menores de edad.

El accidente sucedió sobre el tramo Pijijiapan-Mapastepec, a la altura del kilómetro 172, pasando la colonia Hermenegildo Galeana, donde el conductor perdió el control del volante y salió de la cinta asfáltica.

Se desconoce si fue por exceso de velocidad, una falla mecánica o si el chofer dormitó por un momento.

Lesionados

Tras el incidente, la unidad quedó fuera de la vía de comunicación y presentó daños considerables, mientras los pasajeros vivieron momentos de desesperación al intentar ponerse a salvo y auxiliar a quienes habían resultado heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, varios ocupantes sufrieron lesiones de diversa consideración, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

Algunos de los afectados fueron trasladados al hospital rural de Mapastepec. Entre los pasajeros también viajaban menores de edad.

Hasta el momento no se cuenta con una cifra oficial de personas heridas ni se han precisado las circunstancias que provocaron que el autobús abandonara la carretera.

Se espera que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones para determinar cómo ocurrió exactamente el percance y deslindar responsabilidades conforme a la ley.