Autobús sale del camino y embiste a varias palmeras

Un aparatoso accidente registrado la tarde del lunes sobre la carretera Puerto Madero-Tapachula dejó un saldo preliminar de al menos 13 personas lesionadas, luego de que un autobús de transporte de personal de la empresa Procesa se saliera de la cinta asfáltica y terminara impactándose contra varias palmeras a la altura de la Estación Aeronaval.

El percance provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia de distintas corporaciones, quienes durante varios minutos realizaron labores de rescate, atención prehospitalaria y traslado de los heridos a diferentes hospitales de la región.

Brutal accidente

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad involucrada —identificada con el número económico 342 y utilizada para el traslado de trabajadores de la empresa Procesa— circulaba sobre ese tramo carretero cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del volante.

Tras abandonar la carpeta asfáltica, el autobús cruzó el acotamiento y se estrelló violentamente contra varias palmeras, derribando al menos tres de ellas.

La magnitud del impacto fue tal que la parte frontal de la unidad quedó completamente destrozada, mientras los pasajeros fueron proyectados al interior del vehículo, resultando con diversas lesiones.

Automovilistas que transitaban por la zona y habitantes cercanos al lugar fueron los primeros en auxiliar a los ocupantes y solicitar apoyo al número de emergencias 911, lo que permitió una rápida respuesta de las corporaciones de auxilio.

Atención médica

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), Cuerpo de Bomberos y personal de la Estación Aeronaval, quienes coordinaron las maniobras para atender a los lesionados y garantizar la seguridad en la zona del accidente.

Durante la valoración médica inicial, los rescatistas identificaron a varios pasajeros con lesiones de consideración, por lo menos dos graves, por lo que fueron estabilizados en el sitio antes de ser trasladados a distintos hospitales para recibir atención especializada inmediata.

Otros afectados presentaban golpes menores, contusiones y crisis nerviosa, por lo que fueron atendidos en el lugar sin necesidad de ser internados.

Investigación

Mientras los equipos de emergencia trabajaban en la atención de los afectados, agentes de corporaciones estatales, municipales y de la Guardia Nacional División Caminos implementaron un operativo para acordonar el área, controlar el tránsito y facilitar las labores de rescate.

Peritos especializados iniciaron las investigaciones para establecer la mecánica del percance y determinar si fue provocado por una falla mecánica, exceso de velocidad, una distracción del chofer o alguna otra circunstancia. Será el resultado de los peritajes el que permita deslindar responsabilidades conforme a la ley.

El autobús tuvo daños materiales de gran magnitud y, una vez concluidas las diligencias, fue retirado de la zona con el apoyo de una grúa y trasladado a un corralón oficial, donde permanecerá mientras continúan las pesquisas.

Las autoridades exhortaron a los conductores del transporte de personal y de carga a extremar precauciones al circular por este tramo carretero, con el propósito de prevenir accidentes que pongan en riesgo la integridad de los pasajeros y demás usuarios de la vía.