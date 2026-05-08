Automóvil acaba como chatarra al incendiarse

Un vehículo sedán terminó como pérdida total luego de incendiarse repentinamente mientras circulaba por una de las vialidades de San Cristóbal de Las Casas, hecho que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia durante la madrugada del jueves.

El siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas en el cruce de las calles Doctor Felipe Flores y José María Santiago, donde automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia al observar un automóvil de color blanco que estaba envuelto en llamas.

Intensas labores

Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio e iniciaron las maniobras necesarias para combatir el fuego utilizando chorros de agua a presión, con el objetivo de evitar que las llamas alcanzaran otros vehículos o representaran un riesgo para inmuebles cercanos.

Tras varios minutos de intensas labores lograron sofocar por completo el incendio; sin embargo, la unidad quedó prácticamente reducida a chatarra debido a la magnitud del fuego.

De acuerdo con versiones preliminares, el conductor y sus acompañantes lograron abandonar el automóvil a tiempo, luego de percatarse de que salía humo del área del cofre.

En cuestión de minutos, el fuego se propagó rápidamente por toda la unidad, saliéndose de control antes de que pudiera ser contenido.

Posible corto

Autoridades que tomaron conocimiento del caso señalaron que una posible falla en el sistema eléctrico del motor habría originado el siniestro, presuntamente derivado de un cortocircuito en el cableado.

No obstante, serán los peritajes correspondientes los que determinen con precisión la causa del incendio.

Una vez concluidas las diligencias, el vehículo calcinado fue retirado del lugar con apoyo de una grúa, mientras elementos de seguridad realizaron labores de prevención en la zona para restablecer la circulación.