Automóvil atropella a una joven pareja

Una pareja de jóvenes resultó lesionada luego de que la motocicleta en la que se desplazaban fuera impactada por un automóvil en pleno centro de la ciudad de Tapachula, cuyo conductor huyó del lugar luego del percance.

El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Central Sur y la 10.ª calle Poniente, donde se vieron involucrados una motocicleta Vento de color gris y un vehículo de color blanco.Los jóvenes, identificados como Tatiana “N” y Anniel “N”, ambos de 19 años de edad, circulaban de sur a norte sobre la avenida Central Sur.

Presuntamente, contaban con la luz verde del semáforo a su favor, por lo que continuaron su marcha; sin embargo, fueron colisionados por el automóvil, cuyo conductor no respetó la señal vial.

Después del choque, ambos jóvenes salieron proyectados y quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica, mientras que el responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido, sin prestar auxilio.

Paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, quienes presentaban golpes y lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de seguridad tomaron conocimiento de los hechos, mientras que los afectados solicitaron el apoyo de las autoridades para revisar las cámaras de videovigilancia en la zona, con el objetivo de identificar y localizar al conductor responsable.