Automóvil cae en socavón y termina en un barranco

Un vehículo quedó al fondo de un barranco, lo que causó que la vialidad fuera bloqueada y una persona resultara con lesiones leves, además de un tremendo susto.

Lo anterior fue el saldo del percance sucedido en una de las vías de comunicación en la demarcación de Ocozocoautla, donde la obstrucción del dren pluvial habría sido la causa.

Desprendimiento

Trascendió que el personal de auxilio fue alertado a través del número de emergencias 911. En el reporte mencionaban la caída de un automóvil sedán debido al desprendimiento de tierra provocado por el paso del agua sobre el kilómetro 99+200, en el tramo Jiquipilas-Ocozocoautla.

Tras lo anterior, al arribar el personal de Protección Civil al lugar del incidente observó a un Volkswagen Jetta de color gris, con placas del estado de Chiapas, el cual estaba a una distancia de cinco metros de profundidad y en el interior localizaron al asustado conductor.

Auxilio

Por ello, los socorristas procedieron a ayudar a Alberto “N” (47 años), quien dijo provenir de Ocozocoautla y que tenía como destino el municipio de Cintalapa.

Al salir de la unidad y subirlo a la carpeta asfáltica, lo que fue laborioso debido a las condiciones del terreno y de la corriente de agua, le brindaron los primeros auxilios y luego lo valoraron para trasladarlo al hospital IMSS-Bienestar de Cintalapa.

Finalmente, el vehículo fue retirado hasta la mañana del jueves, mientras que su propietario arribó al lugar del percance para verificar el proceso que debía seguir en esta situación.

Se dijo que las fuertes lluvias provocaron el desgaste en la vía federal y al deslavarse la tierra, se hizo el hoyanco.