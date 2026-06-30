Automóvil estacionado se va de reversa sin control

Daños materiales, sin personas lesionadas, fue el saldo de un inusual percance vial ocurrido en la tarde del lunes en el municipio de Comitán, esto debido a que un vehículo estacionado avanzó de reversa sin control, colisionando contra dos unidades.

Por ello, fue necesaria la intervención de paramédicos y agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

Fue cerca de las 16:00 horas que se registró el incidente sobre la 3.ª calle Norte, entre 4.ª y 6.ª avenida Oriente, en el barrio de Las Siete Esquinas.

El hecho se dio cuando un automóvil de la marca Dodge Attitude de color negro se encontraba estacionado a un costado de la vía, en una pendiente, pero tuvo una aparente falla en los frenos y la velocidad se “botó”, por lo que empezó a irse de reversa.

La descontrolada unidad se estrelló contra una camioneta Chevrolet Tornado de color blanco, la cual estaba estacionada y después se impactó contra una Ford EcoSport de color rojo, que circulaba sobre la vialidad.

Tras avanzar varios metros de reversa, el automóvil finalmente se detuvo al chocar contra un poste de madera en donde convergen la 2.ª y 3.ª calle con la 6.ª avenida Oriente. Vecinos reportaron el suceso al número de emergencias 911.

El accidente de tránsito movilizó a una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana y a agentes de Tránsito Municipal para atender a los involucrados, pero no se reportaron lesionados.

En el lugar se inició un diálogo entre los propietarios de los vehículos para llegar a un convenio para el pago de daños y así deslindar responsabilidades conforme a la ley.