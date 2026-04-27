Automóvil impacta a una moto; un lesionado

Al ser impactado por un vehículo, un motociclista resultó lesionado sobre la avenida Central Oriente prolongación, a la altura de la sucursal del Banco del Ejército, en la ciudad de Tapachula.

Choque por alcance

Se dijo que una camioneta de la marca BMW de color blanco chocó por alcance a una motocicleta, por lo que el conductor acabó tirado sobre el pavimento.

Cuando arribaron los servicios de emergencia, el individuo se encontraba sentado en la banqueta y después de ser revisado se decidió trasladarlo a un hospital para su atención médica integral.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad y de la Policía Municipal, acudieron para iniciar las diligencias que permitieran deslindar las responsabilidades al momento.

Se dijo que el vehículo cuenta con seguro vigente y se encargaría de cubrir los daños ocasionados, para evitar de esta manera ser consignado ante las autoridades competentes del Ministerio Público.

Ante este nuevo accidente en que se ven involucrados un automóvil sedán y una motocicleta en una zona de alto tránsito, las instituciones del sector insisten en el llamado a los conductores a extremar las medidas preventivas para evitar este tipo de percances.