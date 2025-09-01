Automóvil sale de la vía y vuelca en la maleza

Un aparatoso accidente automovilístico se registró la tarde del domingo en la carretera federal Palenque-Ocosingo, dejando como saldo preliminar cuantiosos daños materiales y varios pasajeros con crisis nerviosa, aunque sin reportes confirmados de lesiones graves.

De acuerdo con datos recabados, el percance ocurrió a la altura del tramo de curvas muy cerca de la localidad San Miguel, en el municipio de Salto de Agua.

Abandonó la carretera

El vehículo siniestrado fue identificado como un automóvil Nissan Versa de color blanco, con placas de circulación de Chiapas, presuntamente utilizado como transporte de pasajeros provenientes de Ocosingo.

El chofer, que se desplazaba sobre la zona sinuosa, perdió el control en una de las curvas, lo que hizo que la unidad saliera del camino y acabara con las llantas hacia arriba entre la densa vegetación a un costado de la carretera.

Tras el incidente, automovilistas y lugareños acudieron de inmediato para auxiliar a los pasajeros, logrando sacarlos del vehículo.

Testigos señalaron que, pese a lo fuerte del accidente, no se hicieron presentes en el lugar ni autoridades de Tránsito ni cuerpos de emergencia, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron el hecho.

Hasta el cierre de la edición no se había confirmado el estado de salud de los ocupantes ni si el automóvil sería retirado en las próximas horas del lugar donde quedó accidentado.