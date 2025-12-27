Automóvil se estampa en unas jardineras

Con daños materiales valuados en varios miles de pesos fue como saldó un aparatoso accidente carretero sucedido en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura de la colonia Satélite Loma Larga, frente a la tienda Ceramat, en donde fue encontrado en estado de abandono.

De acuerdo con el reporte, fue cerca de las 00:00 horas del viernes en la demarcación chiapacorceña cuando automovilistas alertaron a los números de emergencias sobre un percance vial en este tramo carretero.

Al arribar al sitio, las autoridades policiacas localizaron un automóvil sedán de color blanco, el cual tenía visibles daños materiales y no había rastro del conductor o de algún acompañante.

Accidente vial

De acuerdo con las versiones recabadas en el lugar de los hechos, el vehículo circulaba con dirección a Tuxtla Gutiérrez cuando el conductor perdió el control del volante, se impactó contra la jardinera del andén central y acabó detenido sobre la vialidad.

Al quedar obstruyendo la vía de comunicación generó riesgo para otros automovilistas que transitaban por la zona.

Pese a tratarse de una carretera federal, no se registró la presencia del personal de la Guardia Nacional (GN). Fueron elementos de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez quienes acudieron para abanderar el área, realizar las diligencias correspondientes y retirar la unidad.

Tras concluir las maniobras, el vehículo fue remolcado y trasladado al corralón correspondiente. Se espera que el propietario acuda ante el Ministerio Público (MP) para responder por los daños ocasionados, se deslinde responsabilidades y se defina su situación legal.