Automóvil se impacta por alcance en taxi

El choque entre un automovilista y un vehículo del servicio público dejó a dos personas policontundidas y daños materiales de consideración, en la tarde del lunes en Comitán, lo que movilizó a paramédicos y a policías que tomaron conocimiento del percance.

Fue sobre la 5.ª calle Norte, entre 4.ª y 5.ª avenida Poniente, en el barrio Cruz Grande, en donde se registró el fuerte impacto aproximadamente a las 15:40 horas.

Colisión por alcance

La colisión vehicular se dio por alcance cuando el conductor de un Chevrolet de color gris, no guardó la distancia entre vehículos cuando se dirigía rumbo al bulevar Norte.

Aunado a la velocidad inmoderada, al detenerse el taxi con número económico 072 el particular pretendió evadir la colisión pero acabó estrellándose en el Nissan Tsuru, justo en la parte trasera del lado izquierdo.

Tras el choque se presentaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar los primeros auxilios a dos pasajeros de la unidad de transporte que resultaron policontundidos, sin embargo, después de ser valorados no fue necesario su traslado al hospital.

Fueron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal quienes llegaron para atender el accidente, llevar a cabo los peritajes e indicar a los involucrados que dialogaran para acordar el pago de daños y gastos médicos, con el fin de deslindar responsabilidades al momento, a fin de evitar consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público.