Automóvil se pasa el alto e impacta a SUV

Un automovilista terminó provocando un choque durante la tarde del martes en el municipio de Comitán, al no respetar la preferencia vial en una transitada avenida. El percance saldó con pérdidas materiales y dos heridos.

Fue en la intersección de la 1.ª Norte y 9.ª Poniente, en el barrio Candelaria, en donde se dio la colisión vehicular aproximadamente a las 13:30 horas.

No hizo alto total

El accidente de tránsito ocurrió cuando el conductor de un automóvil de la marca Volkswagen Golf de color blanco circulaba sobre la calle con rumbo al poniente, sin embargo, al llegar a la intersección no se detuvo y cruzó con total falta de precaución a pesar de no tener la preferencia en el paso.

Al no respetar el alto acabó siendo embestido por una camioneta tipo SUV de color blanco, que llevaba dirección al norte, lo que dejó daños y a los conductores policontundidos, lo que alarmó a los vecinos.

Rápidamente, estos realizaron el reporte del incidente al número de emergencias 911.

Al lugar de los hechos se presentó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal, en donde paramédicos brindaron los primeros auxilios a ambos lesionados, pero ninguno requirió de traslado a un hospital, siendo estabilizados al momento.

Finalmente, fueron policías de Tránsito y Vialidad Municipal quienes llegaron para llevar a cabo los peritajes y mediar entre los involucrados para que dialogaran y llegaran a un convenio para el pago de afectaciones. El responsable fue infraccionado conforme al reglamento municipal.