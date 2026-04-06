Automóvil se sube a la acera y mata a peatón

Un peatón muerto, un poste de telefonía y una barda derribada, fueron el saldo de un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre la 19.ª Sur y 3.ª Oriente de la colonia Terán, en la capital chiapaneca.

El hecho fue registrado cerca de las 23:20 horas del sábado, por lo que autoridades policiacas se movilizaron a la zona mencionada.

Ahí, se informó que un automóvil de la marca Volkswagen Jetta de color negro, con placas del estado de Chiapas, yacía estrellado contra una barda de la Unidad Habitacional de la Fuerza Aérea Mexicana.

A un costado del automóvil había un poste de telefonía derribado y metros atrás una persona sin signos vitales, cubierta con una sábana térmica.

El ahora fallecido vestía un pantalón deportivo de color azul, playera manga corta azul y calzado deportivo que quedó disperso sobre la cinta asfáltica. Hasta el cierre de la edición se encontraba en calidad de desconocido, pero se dijo que tenía aproximadamente 40 años de edad.

Los oficiales fueron informados que los ocupantes se habían dado a la fuga caminando y que varias personas los habían visto.

Fue así que las fuerzas del orden implementaron una movilización en la zona, lográndolos detener sobre la calle Rosario Sabinal del fraccionamiento La Gloria.

Fueron identificados como Juan Diego “N” (36 años) y Juan Alberto “N” (35).

Ambos fueron regresados al sitio en donde se originaron los hechos y varios testigos afirmaron que Juan Diego era el conductor de la unidad automotriz.

Asimismo, las personas señalaron que el peatón caminaba sobre la banqueta cuando de manera repentina el sedán se subió y lo atropelló, posteriormente derribó el poste de telefonía y se estampó contra la barda.

Una hora más tarde, el cadáver fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para las diligencias correspondientes y ambos ocupantes fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP).