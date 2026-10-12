Automóvil se va sin control de reversa

Destrozado de la parte trasera al estrellarse contra un poste fue como quedó un automóvil, cuando el conductor perdió el control en una pendiente y se fue de reversa sin control. El incidente se registró en la tarde del domingo en Comitán y movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue sobre la 3.ª Sur, entre 2.ª y 3.ª avenida Poniente, en la conocida calle como “la subida de Telmex” en donde ocurrió el accidente alrededor de las 16:00 horas.

Aveo descontrolado

El percance sucedió al momento en que el conductor de un Chevrolet Aveo de color azul circulaba sobre la vía con rumbo al poniente. Al ascender una pendiente prolongada el vehículo perdió potencia y se fue hacia atrás sin control.

El automovilista colisionó contra un poste en donde finalmente se detuvo y evitó que avanzara más metros; sin embargo, dejó cuantiosos daños materiales en la carrocería del sedán, principalmente en la parte trasera.

Al lugar se movilizaron paramédicos y agentes de Tránsito Municipal para atender la emergencia, pero no se reportaron lesionados, así que el servicio de grúas remolcó el automóvil a un taller para su reparación.

El propietario se comprometió a reparar los daños para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.