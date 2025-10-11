Automóvil vuelca por culpa del asfalto mojado

Tres personas lesionadas y un vehículo siniestrado fueron el saldo de un accidente carretero en la vía cuota dentro de la demarcación del municipio de Jiquipilas. Aunque no hay una versión oficial, todo parece indicar que se trató de un derrape con volcadura.

Los usuarios de la autopista en el tramo carretero Ocozocoautla-Arriaga, reportaron el percance a los números de emergencias.

Mencionaban que sobre el kilómetro 75 había un vehículo de reciente modelo de color azul con las llantas hacia arriba, en el cual había personas aparentemente lesionadas dentro.

Por ello, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se presentaron al lugar del incidente confirmando la existencia de dos menores de edad que estaban heridos, al igual que una persona del sexo femenino.

Derrape

Según informes policiacos viajaban con dirección a la capital Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, un derrape por el asfalto mojado provocó que perdieran el control e impactaran contra la barra metálica de contención.

Por último, agentes de la Guardia Nacional se constituyeron a la zona del accidente para tomar conocimiento y abanderar el lugar.

Además, procedieron a asegurar el vehículo y se mantuvieron a la espera del servicio de grúas con plataforma para retirar la unidad, liberando la vía de comunicación de cuota.