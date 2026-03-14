Automóvil vuelca y estudiantes se fracturan

Cuantiosos daños materiales y varios jóvenes lesionados, fueron el saldo de un aparatoso accidente vial registrado en el municipio de Ocosingo.

De acuerdo con información recabada por este medio, el percance se dio sobre la carretera estatal Ocosingo-Altamirano, a la altura del puente vehicular sobre el río Jataté, donde un automóvil en el que viajaban varios estudiantes terminó volcado fuera del camino.

Exceso de velocidad

Datos preliminares señalan que el conductor de la unidad, junto con sus acompañantes —todos identificados como estudiantes del Colegio de Bachilleres— circulaban por este tramo carretero cuando presuntamente una maniobra mal ejecutada provocó que el chofer perdiera el control del volante.

Testigos indicaron que el vehículo se desplazaba a velocidad considerable y que, tras perder estabilidad, terminó saliéndose de la carretera y volcando de manera aparatosa.

Personas que caminaban por la zona, así como automovilistas que transitaban por el lugar, se detuvieron para auxiliar a los ocupantes del automóvil.

Entre varios civiles lograron colocar la unidad de nuevo sobre sus llantas y ayudaron a liberar a algunos jóvenes que habían quedado atrapados en el interior.

Otros estudiantes ya se encontraban fuera del vehículo, aunque presentaban golpes contusos, lesiones abrasivas y posibles luxaciones a consecuencia del fuerte impacto, incluso uno de ellos tenía una fractura expuesta.

Minutos después arribaron al sitio elementos de distintas corporaciones policiacas, así como paramédicos que brindaron atención prehospitalaria a los heridos y después trasladaron a varios de ellos a centros médicos en la cabecera municipal para su valoración especializada inmediata.