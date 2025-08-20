Automovilista acaba volcando en libramiento Norte

Un conductor que circulaba a exceso de velocidad acabó volcando su vehículo durante la madrugada del martes en el libramiento Norte en la capital Tuxtla Gutiérrez, a la altura de las instalaciones de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El percance dejó como saldo daños materiales y a dos personas lesionadas.

De acuerdo con versiones oficiales, el hecho fue registrado cerca de las 04:20 horas. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se constituyeron a la zona.

Pasó tope sin precaución

Se dijo que el conductor manejaba un automóvil Hyundai de color azul, con dirección de poniente a oriente y sobre el carril de baja velocidad.

Al llegar al punto mencionado perdió el control de la unidad tras no fijarse en que había un tope, esto hizo que se estrellara contra un bolardo que protege el área de juegos, ubicada bajo el puente Torre Chiapas, para posteriormente volcar.

Elementos de la Policía de Tránsito Municipal arribaron al lugar después de recibir el reporte al número de emergencias y confirmaron la presencia de dos personas heridas. Rápidamente solicitaron el apoyo de unidades médicas.

Ayuda médica

Por ello, paramédicos de Protección Civil Municipal brindaron los primeros auxilios a los lesionados, quienes presentaban contusiones y laceraciones, aunque ninguna de gravedad que necesitara de traslado a un hospital.

Así que los agentes viales procedieron a tomar nota de lo sucedido y llevaron a cabo las pesquisas correspondientes para integrar la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades.

El automóvil sedán siniestrado fue remolcado mediante una grúa al corralón en turno; mientras tanto, el conductor deberá presentarse ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.