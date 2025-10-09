Automovilista embiste a par de estudiantes

Momentos de tensión se vivieron durante la mañana del miércoles en la ciudad quesera de Ocosingo, luego de que dos estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 91 fueran atropellados por un automóvil cuando intentaban cruzar una calle cercana a su plantel.

Peligroso cruce

De acuerdo con los primeros reportes, el percance sucedió en un cruce catalogado como peligroso, ubicado a pocos metros de la institución educativa.

Testigos informaron que el conductor de un vehículo particular circulaba a velocidad moderada cuando, por causas aún no esclarecidas, perdió el control e impactó a los jóvenes.

El golpe fue tan fuerte que los estudiantes salieron proyectados varios metros, cayendo sobre la carpeta asfáltica, sufriendo lesiones abrasivas y contusiones en distintas partes del cuerpo.

Atención médica

De inmediato, compañeros y vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia. Paramédicos de Protección Civil acudieron para brindar atención prehospitalaria y trasladar a los heridos al hospital comunitario, donde permanecen bajo observación médica.

Al sitio también arribaron elementos de la Policía Municipal y de Tránsito y Vialidad, quienes se encargaron de acordonar la zona y recabar información para determinar la responsabilidad del conductor involucrado.