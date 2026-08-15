Automovilista embiste a una menor en bulevar

Una menor que caminaba de la mano con su mamá y pretendía cruzar el bulevar de Comitán, resultó lesionada al sufrir un empellón por parte de un automovilista, incidente que movilizó a cuerpos de emergencia.

Fue sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 11.ª y 12.ª calle Sur, en las inmediaciones de la central de abastos 28 de Agosto que ocurrió el percance.

El incidente ocurrió cuando una mujer y su hija intentaron pasar el bulevar frente a una abarrotera, pero debido al intenso tráfico que había en el sitio trataron de “torear” a los vehículos.

Fue entonces cuando un Volkswagen Beetle de color gris embistió a la menor de edad, quien terminó tendida sobre el asfalto, lo que alarmó a comerciantes y de inmediato solicitaron el apoyo al número de emergencias 911.

Una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal se movilizó para que paramédicos brindaran los primeros auxilios y valoraran a la infante. Al no sufrir lesiones de gravedad no requirió de traslado a un hospital.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para atender el percance y mediar entre los involucrados para deslindar responsabilidades al momento.

En este lugar, que es el de mayor afluencia de personas en Comitán, se registran constantes incidentes viales debido a que no hay un puente peatonal, únicamente se encuentra un paso con semáforo en el cruce con la 11.ª calle Sur, pero es poco utilizado porque prefieren cruzar la periferia.