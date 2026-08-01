Automovilista huye tras causar fuerte accidente

En las últimas horas de la noche del jueves un automovilista provocó un fuerte choque contra una camioneta en la ciudad de Comitán, cuando no respetó la preferencia en el cruce de una avenida, después pretendió huir pero fue localizado y detenido por agentes de la Policía Municipal.

Fue cerca de las 22:00 horas que se registró el percance sobre la prolongación de la avenida Abasolo y la calle 12 de Octubre, en el fraccionamiento Primero de Mayo.

Se pasó el alto

La colisión se dio debido a que el conductor de un Volkswagen Jetta de color rojo circulaba sobre la calle rumbo al poniente, pero al llegar a la intersección no se detuvo y acabó embistiendo a una camioneta pick up de color rojo, la cual circulaba con preferencia y terminó arriba de la acera peatonal.

El automovilista huyó del lugar rumbo a la colonia Popular, en donde el automóvil se detuvo al presentar una falla mecánica tras la violenta colisión.

Por ello, minutos después del reporte del incidente al número de emergencias 9-1-1, elementos de la Policía Municipal lograron localizar la unidad responsable y detuvieron al conductor.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se constituyeron para llevar a cabo los peritajes, así que el individuo fue trasladado a la comandancia para que fuera certificado por un médico legista y le hiciera la prueba de alcoholemia.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades conforme a la ley. El Jetta fue transportado al corralón en turno para su resguardo.