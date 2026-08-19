Automovilista se atraviesa y lo embiste un colectivo

Al tratar de ganarle el paso, un automovilista terminó siendo impactado por un colectivo durante la tarde del martes en la ciudad de Comitán, lo cual dejó al menos cinco lesionados y movilizó a ambulancias de diversas corporaciones de emergencia.

Fue alrededor de las 15:00 horas que se registró el accidente sobre la 15.ª calle Sur y la prolongación de la 2.ª avenida Oriente, entre los barrios de El Arenal y Santa Cruz.

Intentó ganar el paso

El choque se dio cuando el conductor de un Chevrolet Aveo de color gris circulaba sobre la avenida rumbo al norte, pero al llegar a la intersección no se detuvo y cruzó con completa falta de precaución, siendo colisionado por un transporte público de la ruta 5.

La combi circulaba con preferencia hacia el oriente y se dirigía a los barrios de Los Sabinos, Laurel y Yalchivol. El percance dejó al menos a cinco personas lesionadas, entre pasajeros y conductores. Vecinos reportaron el incidente al número de emergencias 911.

Al lugar se movilizaron dos ambulancias, una de Protección Civil Municipal y otra de la Cruz Roja Mexicana. Los paramédicos brindaron los primeros auxilios y valoraron a los lesionados para posteriormente trasladarlos a un hospital.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para atender el incidente, a fin de realizar los peritajes y consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público para que sea esta autoridad quien deslinde responsabilidades conforme a la ley.