Automovilista se estampa en la llanta de camión

Un aparatoso accidente automovilístico ocurrido la mañana del viernes dejó como saldo a una persona lesionada, daños materiales de consideración y una intensa movilización por parte de los cuerpos de emergencia en Comitán.

Los hechos se registraron cerca de las 07:10 horas sobre el libramiento Sur, justo a la altura de los campos de fútbol 2 de Febrero.

El conductor de un automóvil Nissan Versa, color blanco, con placas de circulación DRP-788-H, se desplazaba con dirección al norte cuando —presuntamente por falta de precaución o una distracción momentánea— perdió el control del volante.

Debido a ello terminó invadiendo el carril contrario y colisionó violentamente contra la parte lateral de un camión de carga que transportaba varias toneladas de cemento.

Como resultado del fuerte impacto, la pesada unidad presentó daños visibles en el sistema de muelles y en la llanta trasera del costado izquierdo, mientras que el vehículo particular quedó destrozado del frente, principalmente del lado del conductor, quien resultó lesionado en el interior del automóvil.

Testigos relataron que el golpe fue tan fuerte que incluso el sedán salió proyectado unos metros hacia la cuneta.

De inmediato, vecinos de la zona y automovilistas que pasaban por el lugar marcaron al número de emergencias 9-1-1 para solicitar ayuda.

Minutos más tarde arribaron paramédicos del Sistema Municipal de Protección Civil, quienes valoraron al lesionado, le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al hospital general María Ignacia Gandulfo, en donde se reportó fuera de peligro.

Elementos de la Guardia Vial Estatal también acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, abanderar la zona y evitar otro percance, además de llevar a cabo los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades.

Posteriormente ordenaron que tanto el automóvil como el camión fueran remolcados al corralón oficial, donde permanecerán bajo resguardo en espera de que los propietarios lleguen a un acuerdo para el pago de daños.