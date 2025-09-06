Automovilista se estrella contra un taxi

La mañana del viernes se registró un accidente de tránsito en el municipio de Comitán de Domínguez, el cual dejó únicamente daños materiales y la movilización de agentes de Tránsito Municipal.

El percance ocurrió cuando un automovilista intentaba incorporarse al flujo vehicular del par vial, sin cerciorarse de la circulación en ese momento.

El hecho se reportó alrededor de las 09:00 horas sobre la 7.ª avenida Poniente, entre la 10.ª y 11.ª calle Sur, justo frente a la escuela secundaria del Estado.

Choque

De acuerdo con los informes recabados, el conductor de un Volkswagen Jetta de color gris, que se encontraba estacionado a un costado de la vía, intentó reincorporarse al carril sin darse cuenta de que circulaba una unidad de transporte público en modalidad de taxi, con número económico 0747.

El impacto fue inevitable y ambos vehículos quedaron varados en plena arteria, obstruyendo el tránsito vehicular.

Testigos del incidente dieron aviso de inmediato a los números de emergencia, lo que permitió la pronta llegada de elementos de Tránsito y Vialidad Municipal.

Vialidad afectada

Los agentes procedieron a realizar los peritajes necesarios y a ayudar en el tráfico, el cual se vio interrumpido durante varios minutos.

Asimismo, intervinieron como mediadores entre los dos involucrados para que dialogaran y llegaran a un acuerdo en torno al pago de daños y el deslinde de responsabilidades.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, únicamente afectaciones en la carrocería de ambos vehículos, valuadas en varios miles de pesos.