Automovilista se estrella en contra de un bolardo

Impactado contra un bolardo de contención fue como terminó un automovilista, ubicado frente a una tortillería en la colonia Albania Alta en la capital chiapaneca, esto luego de que presuntamente circulara a exceso de velocidad y realizara una maniobra abrupta.

El percance ocurrió en una zona donde se encontraba la estructura que delimita el establecimiento. Tras perder el control, la unidad salió de su trayectoria y acabó estampándose contra uno de los bolardos, ocasionándole considerables daños.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. El saldo se limitó a afectaciones materiales, estimados en varios miles de pesos, tanto en el vehículo como en la infraestructura del local comercial, la cual fue derribada.

Se impide grave percance

De acuerdo con los agentes que acudieron al sitio, el impacto fue brutal, sin embargo, la estructura cumplió con su función de contención ya que evitó que el automóvil avanzara hacia una zona más profunda de la tortillería y que tuviera consecuencias mayores.

Policías de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizaron el peritaje. Durante las diligencias se revisaron las condiciones en las que ocurrió el percance.

Posteriormente, las partes involucradas buscaron llegar a un acuerdo para cubrir las afectaciones mediante una conciliación económica, mientras los agentes mantenían bajo control el área.

Aproximadamente una hora después, una grúa con plataforma llegó al lugar para retirar el automóvil y trasladarlo al corralón en turno. Con ello, se liberó nuevamente la vialidad y concluyeron las labores.