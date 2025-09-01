Automovilista se incrusta en camión

Un automovilista terminó debajo de un camión torton en la noche del sábado en el municipio de Comitán, esto cuando circulaba sobre el bulevar y el chofer de la pesada unidad intentó retornar, por lo que se atravesó sobre la vía.

El incidente movilizó a los paramédicos y a oficiales de la Guardia Nacional para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 21:50 horas que ocurrió el impacto sobre el carril de sur a norte del bulevar Paseo de la Federación, en el entronque con la calle que conduce a la Unach, al sur de la ciudad.

Corte de circulación

La colisión se dio debido a que ambos vehículos transitaban sobre el mismo carril rumbo al norte, pero de pronto el conductor de un camión torton pretendió retornar y dar vuelta en “u”, así que para tener espacio en la maniobra se orilló hacia la derecha.

Después trató de virar hacia la izquierda y atravesarse sobre la vía, esto provocó que un automovilista que intentó rebasar acabara estampándose en la parte lateral izquierda del camión y quedando prácticamente debajo de la pesada unidad.

Atrapados

El chofer y otro acompañante quedaron atrapados en el interior del sedán Volkswagen Jetta de color negro; por ello, testigos se alarmaron y solicitaron el apoyo al número de emergencias 911, presentándose paramédicos del sistema de Protección Civil Municipal.

Tras valorar a los dos jóvenes se dijo que no requerían ser trasladados al hospital regional, por lo que oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras llegaron para llevar a cabo los peritajes y mediar entre los involucrados para que convinieran el pago de daños y así deslindar responsabilidades.