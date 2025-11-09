Autoridades confiscaron ayer un total de 16 motocicletas

Un total de 16 motocicletas fueron confiscadas en la semana en operativos que realizan las autoridades municipales y estatales en el municipio de Comitán, debido a que los conductores no portan el casco de seguridad, transitan sin placas de circulación, sin documentos que acrediten la legal propiedad y algunas unidades son ruidosas pues han sido modificados los escapes.

Estos operativos se vienen realizando con frecuencia desde el mes pasado y se intensificaron en el transcurso de la semana, en donde se hicieron dos operativos en diferentes partes de la ciudad.

Tan solo el día de ayer en un operativo realizado sobre la 6.ª avenida Oriente y bulevar Yalchivol, por parte de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, Policía Municipal, Guardia Estatal y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), se decomisaron 10 motocicletas por diversas faltas al reglamento de Tránsito Municipal.

Sumando en la semana un total de 16 y alrededor de 30 unidades en menos de un mes que han sido confiscadas. Tan solo el pasado miércoles se llevaron a cabo estos operativos que tienen como objetivo disminuir hechos delictivos, así como regular el uso de este tipo de vehículos en la ciudad.