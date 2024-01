Autoridades desmienten supuesto enfrentamiento

Autoridades estatales de prevención y procuración de justicia pidieron a la población no dejarse llevar por publicaciones tendenciosas con las que se busca desestabilizar o crear morbo entre la población, como es el caso de la información que se difundió sobre un supuesto enfrentamiento entre cárteles en el municipio de Chicomuselo.

De esta manera se dio a conocer que no hay ningún registro que compruebe dicha publicación, la cual muestra imágenes que no son del área, pues el personal que se encuentra desplegado de manera permanente en la zona Sierra Mariscal no ha reportado este enfrentamiento en el que, supuestamente, fallecieron 20 personas; tampoco hay ningún reporte de atención hospitalaria.

No obstante, sí hubo un registro el 5 de enero sobre el asesinato de una persona en las inmediaciones de la cabecera municipal de Chicomuselo, pero que no corresponde a este hecho.

Despliegue de efectivos

En la Sierra Mariscal hay dos bases de operaciones permanentes, en una de ellas participa personal de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y del Ejército Mexicano, quienes de forma coordinada llevan a cabo reconocimientos móviles.

La otra base de operación es únicamente con personal militar que se ubica en distintos puestos para brindar seguridad y tranquilidad a la población.

Además hay una fuerza de tarea regional con personal de diferentes jurisdicciones de toda la 7ª Región Militar, con personal de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula e incluso del estado de Tabasco, que no se encuentra específicamente en Chicomuselo, sino en la Sierra Mariscal, como son los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y La Grandeza.