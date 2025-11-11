Autoridades encuentran a dos personas sin vida

Una fuerte movilización policiaca y de colonos tuvo lugar la mañana del lunes en una de las colonias pertenecientes al municipio de Cintalapa, ante el aviso de que en el área habían dos personas sin vida y tiradas en una de las avenidas. Las autoridades ya investigan al respecto.

Se dio a conocer que minutos después de las 07:00 horas fueron alertados los cuerpos policiales de la localidad, debido al reporte que generó el C5 recibido desde la colonia Tolán —conocida como Rosendo Salazar—.

Indicaban que dos personas del sexo masculino estaban amarradas de manos, con heridas provocadas al parecer con arma de fuego y además tenían una cartulina.

Corroboran reporte

De inmediato, personal de la Guardia Estatal Preventiva, Guardia Nacional y Guardia Estatal Vial Preventiva, se constituyó al sitio mencionado, confirmando la denuncia.

Localizaron al par de sujetos tendidos en el piso; uno de ellos vestía con pantalón de mezclilla, playera azul con sandalias, y el otro con pantalón deportivo, calcetines y playera negra.

Los pobladores colocaron una manta encima de los restos de los desafortunados individuos.

Mientras tanto, los uniformados colocaron un acordonamiento para mantenerse a la espera de los Servicios Periciales, quienes luego de realizar el protocolo necesario ordenarían el levantamiento de los cadáveres para ser llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), en espera de que sean identificados en las próximas horas.