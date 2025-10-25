Autoridades frustran robo de cajero automático

Una fuerte movilización de corporaciones policíacas se generó la mañana del viernes, al poniente del municipio de Ocozocoautla ante el reporte de un robo. Por fortuna, el hecho delictivo fue frustrado gracias a la pronta intervención de los uniformados.

Trascendió que minutos después de las 04:00 horas llegó el reporte al número de emergencias 9-1-1 por parte de la ciudadanía, donde señalaban un presunto atraco de un vehículo de la empresa Avimarca.

Los cuerpos de seguridad se presentaron hacia la carretera Internacional, en la demarcación del barrio Burócratas.

Al arribar los uniformados se percataron que habían extraído el cajero automático de la empresa Santander, en la tienda Gocoz, con ayuda de un volteo y una cuerda metálica, para después presuntamente colocarlo en una camioneta, que al ver la nutrida presencia del personal policial dejaron tirado el pesado objeto para darse a la fuga.

Tras lo anterior, el área fue acordonada minutos después hasta que pasadas las 15:00 horas los peritos llevaron a cabo el protocolo correspondiente, ordenando que el servicio de grúas retirara en primera instancia los restos metálicos en el interior del cubículo, donde se encontraba el cajero.

Finalmente, una segunda parte, con ayuda y presencia de los uniformados, fue colocada y asegurada para que se transportara a la comandancia municipal, donde sería resguardada hasta que los interesados lograran solicitar la devolución al inmueble.

El camión de volteo fue llevado al corralón municipal correspondiente.