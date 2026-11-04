Avanza sin control y se incrusta en una vivienda

Durante la tarde del martes, momentos de tensión vivieron trabajadores y vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio en el municipio de Palenque, luego de que una camioneta que estaba estacionada comenzara a avanzar sin control e impactara contra una vivienda.

Por fortuna, el percance no dejó personas lesionadas. Ocurrió en la zona poniente de la ciudad, donde una camioneta Nissan de redilas permanecía detenida mientras se realizaban labores para descargar material pétreo.

Tenía una velocidad puesta

Según versiones de testigos, un hombre intentaba poner en marcha el vehículo cuando presuntamente accionó el encendido sin percatarse de que la unidad tenía una velocidad puesta. Esto habría provocado que comenzara a desplazarse repentinamente hacia adelante.

La unidad avanzó sin control hasta estamparse contra la fachada de un domicilio, situación que generó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar. A pesar de lo aparatoso del incidente, únicamente se reportaron daños materiales, sin víctimas mortales que lamentar.

Tras el reporte al 911, agentes de la Policía Municipal y de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido. Llevaron a cabo las pesquisas correspondientes y se encargaron de intervenir para determinar las responsabilidades derivadas del percance.