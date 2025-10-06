Aveo impacta a triciclo; mujer lesionada

Con diversas lesiones resultó una persona del sexo femenino que viajaba como pasajera de un triciclo que se estrelló contra un vehículo en el centro de la población de Cacahoatán, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Invasión de carril

El reporte indicaba que los hechos ocurrieron sobre la avenida Central Sur a la altura de la 4.ª calle Oriente, cuando el conductor de un automóvil particular Chevrolet Aveo —que circulaba de sur a norte— al intentar esquivar a otra unidad invadió el carril contrario e impactó de costado al triciclo que iba de norte a sur.

Lesionada

Una mujer que viajaba como pasajera en el transporte de renta quedó tirada sobre el pavimento, en mal estado de salud ya que presentaba diversas lesiones, por lo cual fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil (PC) que la trasladaron a un hospital para su atención médica especializada.

El triciclo acabó volcado ante el fuerte impacto, con daños materiales de consideración.

Personal de la Guardia Estatal de Vialidad se hizo cargo de iniciar con las investigaciones y trasladó los vehículos a un corralón oficial, poniendo a los conductores a disposición del Ministerio Público (MP) que determinará su situación jurídica.