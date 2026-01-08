Avienta moto a mujer al cruzar en una rotonda

Con múltiples lesiones en sus extremidades terminó una mujer luego de ser impactada por un motociclista sobre la rotonda de la colonia Vida Mejor, esto en Tuxtla Gutiérrez.

El hecho fue registrado alrededor de las 21:20 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio del percance.

Ahí, se informó que un veloz motociclista se desplazaba sobre la zona cuando de manera sorpresiva le salió al paso una dama que intentaba cruzar presurosa la vía. Al hacerlo, terminó siendo atropellada.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se constituyeron para tomar el recuento de los hechos.

Carreritas

Ahí, los vecinos manifestaron que en esta zona siempre juegan a las carreras los motoristas, por lo que son un peligro latente.

En minutos se movilizó una cuadrilla de paramédicos, quienes le brindaron la atención prehospitalaria para posteriormente ser llevada a un nosocomio para recibir asistencia profesional y toma de radiografías.

Una hora más tarde, el ciclomotor fue remolcado con el apoyo de una grúa con plataforma y remitida al corralón en turno para liberar la vialidad en la zona.