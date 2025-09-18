Avientan a dos sujetos de una camioneta

La calma fue interrumpida por un hallazgo en la colonia Plan de Ayala de la ciudad capital, pues se informó que dos hombres, con evidentes señas de tortura, fueron localizados tirados sobre la calle. Se dijo además que uno se encontraba sin vida, en tanto que el otro tuvo que ser trasladado en estado crítico a un nosocomio.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 23:10 horas. Tras el llamado, elementos policiales municipales y estatales se movilizaron sobre la avenida Jalisco, entre las calles Chiapas y Guanajuato.

Los van a tirar

Se informó que minutos antes, una camioneta particular en color negro llegó al sitio; ahí, arrojó a las dos personas, para posteriormente darse a la fuga tomando rumbo desconocido.

Al acudir las corporaciones de primeros auxilios informaron que uno de ellos, aún consciente, dijo llamarse Jesús Alejandro, de 50 años, mientras que el segundo ya no contaba con signos vitales.

Ambos presentaban signos evidentes de tortura; el masculino en estado grave fue trasladado a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional.

Inician investigación

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló a través de un breve comunicado que inició la carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por la muerte de una persona del sexo masculino y por otro masculino que se encuentra hospitalizado, por hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en la colonia Plan de Ayala.

Un grupo interinstitucional arribó al lugar y se llevaron a cabo las indagatorias correspondientes a través de la fiscalías contra Homicidio y de Distrito Metropolitano.