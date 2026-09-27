Avioneta fumigadora realiza aterrizaje forzoso

Una avioneta utilizada para la fumigación de plantaciones de plátano realizó un aterrizaje forzoso durante la mañana del sábado, luego de que presuntamente presentara una falla mecánica mientras realizaba labores agrícolas en la zona fronteriza de Chiapas.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del rancho La Esperanza, en los límites de los municipios de Suchiate y Tapachula, donde la aeronave acabó entre pastizales y maleza.

Avería mecánica

De acuerdo con los primeros reportes, el piloto se encontraba haciendo trabajos de fumigación cuando habría detectado una avería que le impidió continuar con el vuelo de manera normal, por lo que llevó a cabo las maniobras necesarias para efectuar un aterrizaje de emergencia.

Aunque inicialmente se informó sobre un posible desplome de la aeronave, posteriormente se estableció que se trató de un aterrizaje forzoso.

El piloto logró salir de la avioneta por sus propios medios y no presentó lesiones físicas de consideración, aunque sufrió una crisis nerviosa derivada del percance.

Tras recibir el reporte, elementos de distintas corporaciones de seguridad se trasladaron al sitio para verificar lo ocurrido y establecer las condiciones en las que se produjo el incidente.

Al lugar acudieron elementos de corporaciones policiacas, así como personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del hecho y resguardaron el área.

La avioneta presentó daños materiales de consideración como consecuencia del aterrizaje. Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar con precisión las causas de la falla mecánica y establecer las circunstancias del percance.