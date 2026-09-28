Bala perdida cae en recámara de vivienda

Una “bala perdida” cruzó el techo de lámina de una vivienda y cayó en medio de la recámara en donde jugaba un menor, que afortunadamente resultó ileso.

Los hechos ocurrieron en el cantón El Chaparrón, en la zona media alta de Tapachula, por lo que la familia reportó el hecho a las autoridades, ya que se puso en riesgo la vida del niño.

No lastimó a nadie

De acuerdo a la información recabada, se dijo que el suceso alarmante ocurrió en los primeros minutos de este domingo, cuando se escuchó el ruido en la lámina y al verificar de qué se trataba, localizaron el metal de la bala.

Afortunadamente el menor que se divertía en ese espacio resultó ileso, aunque los familiares y vecinos pidieron que se haga una investigación, ya que constantemente en esta zona se escuchan disparos de arma de fuego.

Asimismo, hicieron un llamado a la población para evitar este tipo de prácticas que ponen en riesgo la vida de las personas que habitan en la localidad.

A su vez, las autoridades se comprometieron a fortalecer los patrullajes de vigilancia para prevenir hechos similares.