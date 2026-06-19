Bala perdida hiere a un adulto mayor

Con dos heridas provocadas por arma de fuego resultó un adulto mayor luego de ser alcanzado presuntamente por una bala perdida en el municipio de Emiliano Zapata, situación que movilizó a familiares y cuerpos de auxilio.

Impacto en pierna

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se dio cerca de las 11:25 horas del jueves. Julio “N” (67 años), con domicilio en la finca El Zoque, se encontraba realizando actividades cotidianas mientras montaba a caballo por una zona rural.

Sin embargo, de manera repentina comenzó a sentir un intenso ardor en una de sus piernas y en el área del tórax. Al detenerse para revisarse, descubrió que presentaba sangrado abundante, por lo que de inmediato buscó ayuda.

Lo auxiliaron

El sexagenario logró llegar a su domicilio, donde fue auxiliado por una mujer identificada como Irene “N” (38), quien decidió trasladarlo por sus propios medios hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para que recibiera atención médica urgente.

Una vez en el hospital, especialistas valoraron al paciente y confirmaron que presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego en el abdomen y una pierna. Debido a la naturaleza de las heridas quedó bajo observación médica.

Por otra parte, autoridades y corporaciones de seguridad señalaron de manera preliminar que las lesiones habrían sido ocasionadas por una bala perdida.