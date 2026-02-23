Balacera deja un herido grave y un detenido

El saldo de una balacera sucedida en la colonia Plan de Ayala ampliación sur, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, fue de un herido grave por proyectil de arma de fuego y un detenido.

Agresión armada

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 00:10 horas del domingo, cuando elementos policiacos municipales se movilizaron a la calle Oaxaca y esquina con la avenida Yajalón, en la colonia mencionada.

Ahí, un grupo de civiles armados se enfrascaron en una riña que detonó en una balacera. Derivado de estos hechos, una persona resultó con impactos de bala en el cuerpo.

Una unidad de emergencias se movilizó a la zona y lograron trasladarlo a un hospital para recibir atención médica inmediata.

Además, un arma larga fue abandonada en el sitio y tres personas se atrincheraron en un domicilio.

Arresto

Por ello, se movilizaron diversas corporaciones estatales, ingresando al domicilio y deteniendo a uno de los supuestos implicados.

Las otras dos personas no fueron halladas en el lugar de los hechos, por lo que se presume pudieron darse a la fuga.

Personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron el embalaje de los cartuchos percutidos y también armas de fuego.