Balacera entre civiles armados moviliza a policía

Una intensa balacera entre civiles armados dejó como saldo vehículos rafagueados y abandonados sobre el camino Aleli de la colonia Ampliación Flor de Mayo, situado al extremo poniente norte de la ciudad capital.

Huyen al monte

De acuerdo con información obtenida, las múltiples llamadas a los números de emergencias por parte de ciudadanos no se hicieron esperar, quienes pedían la intervención de las fuerzas del orden pues había múltiples detonaciones por arma de fuego en la zona.

Al acudir, se informó que presuntamente las personas involucradas no se encontraban en el lugar, ya que habían huido entre la maleza, para luego perderse entre las enormes paredes rocosas del lugar.

Sangre en la escena

Sin embargo, en la escena se localizaron dos camionetas particulares (una Ford Ranger y la otra, Ford Explorer) con diversos impactos por arma de fuego, además de abundantes manchas hemáticas en los asientos.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo las diligencias correspondientes y el levantamiento de los casquillos de grueso calibre que quedaron dispersos sobre la vía de terracería.