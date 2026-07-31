Balconero se quema tras flamazo en taller

La tarde del jueves al interior de un taller, ubicado en la zona norte de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, un trabajador dedicado a la fabricación de balcones y estructuras metálicas sufrió quemaduras de segundo grado luego de un flamazo.

El lesionado fue identificado como Juan “N” (54 años), quien se encontraba laborando en un inmueble localizado sobre el periférico Norte cuando ocurrió el accidente.

Incidente

De acuerdo con la versión proporcionada por el propio afectado a los cuerpos de emergencia, el incidente se originó debido a que uno de sus ayudantes desconectó una manguera que contenía gasolina, situación que provocó un flamazo que alcanzó directamente su cuerpo.

Tras el reporte al número de emergencias, al lugar acudieron elementos de la Brigada de Rescatistas Voluntarios quienes trabajaron de manera coordinada con personal de Protección Civil Municipal para brindarle los primeros auxilios.

Durante la valoración médica se confirmó que el balconero presentaba quemaduras de segundo grado en la parte inferior del cuerpo, por lo que recibió curaciones iniciales y fue estabilizado en el sitio.

Posteriormente, los socorristas permanecieron en espera de la llegada de sus familiares para coordinar su traslado a un hospital, donde recibiría atención médica especializada y una evaluación más detallada de las lesiones.

Las autoridades recomendaron reforzar las medidas de seguridad durante el manejo de combustibles y materiales inflamables para prevenir percances similares en centros de trabajo y talleres.