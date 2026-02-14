Balean a extranjero y dan “levantón” a otro

Durante las últimas horas de la noche del miércoles en la capital chiapaneca, un ataque armado en la colonia José Castillo Tielemans dejó como saldo un ciudadano extranjero gravemente herido y otra persona privada ilegalmente de su libertad.

Hechos

Transcurrían aproximadamente las 21:00 horas cuando sobre la calle Vicente Guerrero, en la esquina con el bulevar Ángel Albino Corzo, en una zona cercana a plaza Polifórum, la fuente de la Diana Cazadora y las oficinas del INE, se dio el violento ilícito.

Por ello, vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911.

De acuerdo con los primeros informes, ambas víctimas se encontraban en el interior de un establecimiento cuando fueron sacadas por la fuerza por un grupo de sujetos armados, quienes abrieron fuego en plena vía pública.

En el sitio, elementos de corporaciones policiacas municipales y estatales localizaron a un hombre con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en el rostro y en los brazos.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como crítico.

Testigos señalaron que la segunda víctima fue obligada a subir a un vehículo particular, cuyo rumbo se desconoce hasta el momento.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el levantamiento de indicios y el embalaje de casquillos percutidos hallados en la escena.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.