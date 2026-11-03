Balean a repartidor de cerveza en un barrio

En un establecimiento del barrio San Martín, un repartidor de cerveza fue atacado a balazos mientras realizaba la entrega de mercancía, esto en el municipio de Cintalapa. El trabajador sufrió al menos dos heridas por proyectil de arma de fuego y tuvo que ser trasladado a un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, el empleado se encontraba abasteciendo un depósito con producto de la marca Corona cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que se desplazaban en un vehículo.

Sin mediar palabra, los ocupantes presuntamente dispararon en su contra y después se retiraron del lugar.

Alerta por balazos

Las detonaciones alertaron a vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones, quienes solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

El repartidor quedó lesionado en el sitio, por lo que minutos después arribaron elementos de Protección Civil Municipal para proporcionarle los primeros auxilios.

Debido a las heridas que presentaba, los paramédicos determinaron que era necesario trasladarlo de urgencia a un hospital, donde recibiría atención especializada. Hasta el momento, no se ha dado a conocer su estado de salud.

Al sitio también llegaron elementos de la Guardia Estatal Preventiva y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y llevaron a cabo las primeras diligencias.

Por ahora, se desconoce la identidad de los responsables y el motivo de la agresión.