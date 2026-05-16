Balean a repartidor tras reclamar un accidente

Un percance automovilístico entre un automovilista y un motorrepartidor sobre el bulevar Belisario Domínguez, frente al Tecnológico Regional y cerca del crucero de Juan Crispín en la capital chiapaneca, terminó en detonaciones por arma de fuego, dejando herido a un joven.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 12:20 horas del viernes cuando elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la zona.

Violento incidente

Ahí, encontraron a una persona del sexo masculino de oficio motorrepartidor, quien dijo que minutos antes sobre el crucero del bulevar Ciro Farrera y Belisario Domínguez, se encontraba esperando el cambio de luces del semáforo.

Sin embargo, un sujeto a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo le cerró el paso y al acelerar lo tiró de su motocicleta. El automovilista aceleró su marcha hacia el poniente de la ciudad.

Como pudo, el repartidor se subió a su unidad y comenzó a perseguirlo para cobrarle los daños materiales.

El conductor particular ingresó al fraccionamiento Los Bulevares, situado frente al Tecnológico Regional; fue entonces que se encontraron el motorrepartidor y el presunto responsable del accidente.

La situación se tornó tensa cuando el ocupante del Aveo sacó un arma de fuego y le disparó a las piernas en al menos tres ocasiones.

Los proyectiles impactaron contra el pavimento y tres esquirlas se alojaron en una de las piernas del motorista. Acto seguido, el agresor caminó hacia el bulevar Belisario Domínguez donde se subió a un automóvil deportivo y huyó de la escena.

Peritaje

Personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo las diligencias correspondientes, el levantamiento de los casquillos percutidos y del Aveo.

Hasta el momento se desconoce el paradero del responsable de la agresión.