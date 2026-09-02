Balean a talachero en una pierna

La carretera Ocozocoautla-Arriaga fue escenario de un ataque armado durante la madrugada del martes, luego de que un hombre dedicado a brindar servicio de talachería resultara herido por proyectiles de arma de fuego.

El hecho se registró alrededor de las 00:30 horas en el kilómetro 91, cerca de la zona de baños. En este punto se encontraba Rubén “N” (48 años), cuando presuntamente fue sorprendido por varios sujetos que efectuaron detonaciones en su contra.

Durante la agresión, el trabajador recibió al menos dos impactos de bala en la pierna izquierda. Tras quedar lesionado se solicitó el apoyo de los cuerpos de socorro, por lo que paramédicos de Protección Civil se presentaron al sitio para brindarle los primeros auxilios.

Luego de ser estabilizado, Rubén fue llevado de urgencia al hospital del IMSS en Ocozocoautla, donde recibió atención médica.

De acuerdo con el reporte médico tenía dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Una de ellas tenía orificio de entrada y salida, mientras que en la segunda lesión el proyectil permaneció alojado en la extremidad.

Víctima

Rubén “N” es conocido en la zona por ofrecer servicios de reparación de neumáticos de manera itinerante.

Para realizar su trabajo, suele desplazarse en su automóvil por diferentes puntos de la carretera, llevando consigo las herramientas necesarias para auxiliar a automovilistas que sufren alguna avería en sus vehículos.

El ataque generó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad. Elementos de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) acudieron al lugar y establecieron un perímetro.

El sitio fue acordonado mientras se realizaban las primeras diligencias y se recopilaban indicios que pudieran ayudar a esclarecer la agresión.

Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas ni se estableció públicamente el motivo del ataque armado.