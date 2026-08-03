Balean a taxista cerca de antro; agresores huyen

Sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta dispararon en contra de un taxista que resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital regional para su atención médica, esto en el municipio de Tapachula.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Las Flores, a la altura de un antro conocido como Las Cariñosas, en la colonia La Flora que está ubicada al norte de la ciudad, lo cual provocó una intensa movilización de las corporaciones policiacas.

Reporte de vecinos

Tras el reporte de vecinos que escucharon disparos de arma de fuego, los elementos policiacos hicieron su arribo y encontraron herido a Rolando de Jesús “N” (48 años), quien conducía un taxi con número económico 0214. El individuo aún estaba dentro de la unidad.

Presentaba una lesión provocada por un impacto de bala a la altura de la cintura, así que fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y después fue trasladado de urgencia al hospital regional.

Las autoridades localizaron en la zona al menos cuatro casquillos percutidos de un arma de fuego del calibre .9 milímetros; asimismo, el taxi tenía dos plomazos: uno a la altura de la manija de la puerta del lado del conductor y otro en la caratula posterior derecha.

Ataque armado

El ruletero dijo a las autoridades que fueron dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes vestían de color negro y portaban cascos de protección con los que se cubrían el rostro, quienes le dispararon sin mediar palabra alguno y sin razón aparente, posteriormente se dieron a la fuga.

Ante esto, las autoridades desplegaron un operativo de vigilancia en la zona para tratar de dar con el paradero de los agresores, aunque hasta el momento no se reportan detenidos.

Por último, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa abrió una carpeta de investigación por estos hechos buscando esclarecer el móvil de la agresión armada y dar con los responsables de la tentativa de homicidio.