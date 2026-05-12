Balean camioneta tras intensa persecución

En el crucero de Playas de Catazajá, sobre la carretera federal Villahermosa-Escárcega, la tarde del lunes se dio un incidente violento que generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con información recabada en el lugar, los ocupantes de una camioneta Mitsubishi L200 de color blanco presuntamente eran perseguidos por sujetos que viajaban en al menos dos camionetas, una de color rojo y otra negra.

La persecución habría iniciado sobre la mencionada vía federal y culminó en las inmediaciones del conocido crucero de Playas de Catazajá.

Enfrentamiento

Testigos señalaron que, al detenerse la unidad blanca, varios de los pasajeros descendieron apresuradamente e intentaron ponerse a salvo corriendo entre la zona, mientras eran perseguidos por otros sujetos a pie.

Minutos después se escucharon repetidas detonaciones de arma de fuego, lo que provocó momentos de pánico entre automovilistas y personas que transitaban por el lugar.

En medio de la confusión, también fue observada una Urvan presuntamente utilizada para el traslado de trabajadores de una empresa agroindustrial. De manera preliminar se indicó que algunos civiles habrían quedado atrapados momentáneamente en la zona del enfrentamiento antes de retirarse del sitio.

Tras el reporte de los hechos, arribaron elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), así como efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Acordonaron el área y desplegaron un operativo de seguridad para realizar las investigaciones necesarias.

De manera preliminar trascendió que una persona originaria del municipio de Reforma resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, mientras que el resto de los involucrados logró retirarse del lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil de los hechos; sin embargo, no se descartan distintas líneas de investigación relacionadas con un posible ataque directo, intento de privación ilegal de la libertad o conflictos entre particulares.