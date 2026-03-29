Balean vivienda en el camino a La Pita

Sujetos armados que se desplazaban en un vehículo dispararon en contra de la fachada de una casa en la colonia Pedregal San Ángel, al sur oriente de la ciudad de Tapachula, lo que causó la movilización de los cuerpos policiacos y de emergencia, aunque no se reportaron personas heridas.

Los hechos ocurrieron el sábado en horas de la madrugada, cuando vecinos del lugar en el camino a La Pita reportaron una serie de disparos de arma de fuego.

Solo daños

En la fachada de un domicilio quedaron visibles los impactos de bala, mientras que en la zona, los elementos de las corporaciones policiacas encontraron al menos ocho casquillos percutidos.

Se dijo que al parecer los sujetos que se desplazaban en un vehículo tras realizar los disparos se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Elementos de las corporaciones policiacas fueron alertados por los vecinos y acudieron para acordonar el área e iniciar las investigaciones del caso.

Por ello, fue iniciada una carpeta de investigación, aunque se aclaró que no hubo personas heridas, sí se reportaron daños en la estructura de la casa.

A pesar de los patrullajes que fueron llevados a cabo en la zona, los policías no dieron con los responsables y también se desconoce el porqué del ataque.