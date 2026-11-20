Veinte años de trabajo, esfuerzo y sacrificios quedaron reducidos a cenizas en apenas diez minutos. Así lo señaló Rafael lo que vivió luego de que un cortocircuito provocara un incendio en su tapicería “El Maestro”, donde perdió prácticamente todo lo que había construido durante alrededor de 20 años.

El fuego comenzó en la parte alta del establecimiento y avanzó rápidamente. Eran alrededor de las cuatro de la tarde cuando Rafael se encontraba en el lugar junto con su hijo menor y un trabajador. Al percatarse de lo que ocurría, apenas tuvieron tiempo de salir por una puerta trasera para ponerse a salvo.

“Fue muy rápido. En diez minutos se acabó todo lo que había”, recordó.

Herramientas; pérdida total

Entre las pérdidas se encuentran máquinas, algunas prácticamente nuevas, herramientas especializadas, materiales de trabajo, artículos de piel y un vehículo.

Tan solo una de las máquinas que utilizaba tenía un valor aproximado de 52 mil pesos, parte de una inversión que fue construyendo poco a poco desde que comenzó con un solo dispositivo hasta llegar a tener ocho.

Sin embargo, el incendio no solo acabó con sus herramientas y mercancía, también se llevó parte de la historia que había construido en ese lugar.

Dos mascotas fallecieron

A las pérdidas materiales se sumó la muerte de dos perritas que lo acompañaban diariamente en la tapicería.

Explicó que ambas mascotas permanecían libremente en el establecimiento, donde pasaban gran parte del día mientras él trabajaba.

Una de ellas la había llevado desde que era cachorra y la otra vivía anteriormente en su casa, pero terminó convirtiéndose en su compañera de jornada.

Durante las labores para retirar los escombros encontraron sus cuerpos y gracias al apoyo de una clienta pudieron darles sepultura.

“Sí se siente feo, son seres vivos, se les agarra cariño. Duele, lastima eso”, expresó.

Ahora, además de enfrentar las pérdidas, debe encontrar la manera de mantener el negocio, pues paga alrededor de ocho mil pesos mensuales de renta y mudarse significaría asumir nuevos gastos de traslado, depósito y otro mes de alquiler.

Solidaridad

A pesar de la situación, Rafael no quiere detenerse. Vecinos, clientes y proveedores que durante años han trabajado con él comenzaron a solidarizarse: algunos le han donado herramientas, otros le ofrecieron facilidades de crédito para que pueda adquirir nuevamente los materiales que necesita.

Además, expresó su agradecimiento al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, por atender su petición y enviar a un representante para conocer de cerca las afectaciones. Dijo sentirse respaldado por la atención recibida y subrayó la disposición de las autoridades para brindarle apoyo en este momento complicado.

Aunque reconoció que recibir ayuda es importante en este momento, aseguró que su mayor deseo es recuperar su fuente de ingresos mediante el trabajo.

“Es muy feo pedir. Mucho me ayudaría ganármelo con dignidad trabajando. Llegué aquí con una sola máquina, hice ocho y me fue bien trabajando. Creo que lo puedo replicar de la misma forma”, compartió.

Las personas que deseen solidarizarse económicamente también pueden hacerlo mediante una cuenta bancaria a nombre de Karina, cuyo número es 4027666116231456, de Banco Azteca.

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